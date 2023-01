Nymburská knihovna má výdejní box. Půjčuje knihy i po zavírací době

„Je to skvělé řešení, protože velká část Nymburáků denně dojíždí za prací do Prahy a míjí se s naší otevírací dobou. A také je to šikovný prostředek, jak fungovat a udržet provoz knihovny v situacích jako pandemie,“ řekl Červinka. Knihovna má také schránku na vracení knih, je u hlavního vstupu z Palackého ulice.

Do budoucna by se podle Červinky mohl instalovat další výdejní box například na nádraží nebo v jeho blízkosti. Nymburské nádraží má do tří let projít rekonstrukcí a není jasné, v jaké podobě se zachová historická výpravní budova. „Pevně věřím, že se původní budova nymburského nádraží zachová celá. V krásných historických kulisách rekonstruované budovy bychom pak rádi provozovali výdejní box. Dokážu si tam představit i pobočku knihovny a další služby,“ doplnil Červinka.