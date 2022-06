Běžný život na Děčínsku za druhé světové války představuje muzeum

Válečnou dobu zachycuje prostřednictvím fotografií pořízených zaměstnancem říšských drah, nahlédnout mohou návštěvníci do typické domácnosti, hospody i na úřad a na hranici. Nechybí dobové plakáty, prapory s hákovými kříži i autentické oblečení, které si sudetští Němci schovali před odsunem. Výstava bude po dnešní vernisáži otevřena do konce října.

„Chtěli jsme se podívat na válečná léta pohledem tehdejší většinových obyvatel severu Čech, což byli sudetští Němci,“ řekl ČTK autor výstavy Martin Veselý z filozofické fakulty ústecké univerzity. Výstava ukazuje, jak se místní lidé přizpůsobovali životu v systému direktivní vlády Adolfa Hitlera. Její název Naděje, zklamání, strach podle Veselého vystihuje pocity sudetských Němců. „Nejdřív to byla naděje, se kterou vstoupili do třetí říše, pak přišlo zklamání z válečných událostí a nakonec strach z budoucnosti,“ uvedl Veselý.

Návštěvníci vstoupí nejprve do místnosti, která evokuje hraniční závorou rozdělení tehdejšího Československa. Ústřední velkoformátová fotografie zachycuje Hitlera s Heinrichem Himmlerem na návštěvě Kamenického Šenova. „Chceme, aby si lidé uvědomili, že tady ta oblast se šest let vyvíjela v nacistickém Německu, rozhodoval tu Berlín. Hranice se posunula až do Lovosic,“ zdůraznil Veselý. „S exponáty nám pomohla okolní muzea v Liberci, Ústí nad Labem a Chomutově. Děčínský okresní archiv nám poskytl výběr fotografií,“ řekla ČTK kurátorka výstavy Ivana Bláhová.