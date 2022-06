O propagaci Krušných hor se postará nová destinační agentura

V Ústeckém kraji doposud fungovala destinační agentura Krušné hory jako obecně prospěšná společnost, financovaná byla z rozpočtu kraje. „Abychom dosáhli na peníze ze státního rozpočtu, musí se změnit právní rámec agentury. Usoudili jsme s kolegy z Karlovarského kraje, že vytvoření nové, která bude zapsaným spolkem, je jednodušší než rozšíření stávající,“ uvedl Řehák. Opoziční zastupitel Filip Ušák (STAN) kritizoval, že materiál ke vzniku agentury neprojednala komise cestovního ruchu, a navrhl bod odložit. Pokud by věc projednávalo až zářijové zastupitelstvo, nestihlo by se podle Řeháka letos výběrové řízení na ředitele a rozjezd agentury by se zpozdil. Nakonec hlasovalo pro původní návrh radních 37 zastupitelů, pět jich bylo proti a pět se jich zdrželo.

Současné destinační agentuře se nepodařilo získat mezi členy velká města pod Krušnými horami. Její provoz hradil pouze Ústecký kraj, který za deset let do jejího chodu investoval podle Řeháka 20 milionů korun. Fungovat bude ještě nejméně do poloviny příštího roku. Do té doby musí zajistit úkoly, které od kraje dostala, jako je turistické značení pěší Hřebenkovky a úprava běžecké Bílé stopy.