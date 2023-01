Jízda taxíkem pro seniory v Mostě podraží, město pořídí ještě jeden vůz

Město pořídí ještě jeden takový vůz. Elektromobil vyjede do ulic v letošním roce. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST).

Auto označené Taxík Maxík získal Most od Nadace Charty 77. Služba funguje šestým rokem. Na druhý vůz nadace finančně přispěje, radnice také požádá o státní dotaci na pořízení vozu. „Chceme, aby druhý automobil vyrazil do ulic co nejdříve,“ řekla Stará.