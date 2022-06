Národní muzeum bude v Terezíně restaurovat 20 vzácných předmětů ze Sýrie

Odborníci je budou restaurovat v Terezíně. Artefakty pocházejí z doby bronzové a antiky. Transport z Damašku se uskutečnil za pomoci Armády České republiky. Novinářům to dnes v restaurátorské dílně Národního muzea v Terezíně řekl ředitel muzea Michal Lukeš.

Mezi předměty je poškozená socha z Palmýry, bronzová jehlice z Ugaritu či tři kamenné náhrobní reliéfy z Palmýry. Práce na restaurování potrvají rok a přítomni u nich budou i syrští odborníci. Po dokončení prací artefakty nevyčíslitelné historické hodnoty vystaví Národní muzeum a poté se vrátí zpět do Sýrie.

„Je to velice významná událost,“ řekl Lukeš. Národní muzeum spolupracuje se syrskými památkáři pět let v rámci vládní pomoci. Nejprve tam posílalo pomoc na záchranu a restaurování sbírkových předmětů, které byly válkou ohrožovány. „Po několika letech se podařilo uskutečnit transport přímo z Damašku,“ řekl. Syrští odborníci přijedou v létě. „Budou se u nás učit moderním metodám restaurování a také budou trošku dohlížet na restaurování předmětů,“ uvedl.

Sýrie podle Masada zmapovala rozsah škod vzniklých při válce na památkách a sbírkách. „Seznam zničených věcí je bohužel velký. Máme i seznamy věcí, které byly ukradeny, pašovány a prodávány na černém trhu. Rozeslali jsme je do celého světa,“ uvedl Masad. Rozsáhlé škody vznikly také na archeologických nalezištích. Zachránit se naopak podařilo například velké sochy z Palmýry. „Ty narychlo pod palbou syrští památkáři nakládali a odvezli do Damašku. Bohužel za to někteří zaplatili životem,“ řekl Masad. Syrské Národní muzeum v Damašku zpřístupnilo své sbírky návštěvníkům po sedmi letech v roce 2018.