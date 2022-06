Pískovna na Lounsku zvýšila produkci kameniva kvůli stavbě D6

V roce 2020 silničáři dokončili desetikilometrový úsek mezi Novým Strašecím a Krušovicemi na Rakovnicku, vloni pětikilometrový obchvat u Lubence na Lounsku. Letos silničáři pracují na 6,5 kilometru dlouhé přeložce u Krupé na Rakovnicku. Ještě letos by se měly začít stavět dva nové úseky v blízkosti Hořesedel a Hořoviček na Rakovnicku, v součtu 14,5 kilometru. „Jde o téměř 36 kilometrů nové dálnice, zahrnujících desítky mostů a dalších betonových objektů vyžadujících značné množství kameniva,“ uvedl v tiskové zprávě Dušek.

„V tomto období máme kvůli dálnici D6 nadprůměrnou produkci, s výjimkou o něco slabšího loňského roku, kdy se stavěl jenom jeden úsek. Letos však naopak očekáváme rekordní expedici blížící se povolenému limitu, protože stavět by se měly úseky tři, a do následujícího roku nám padne navíc ještě dlouhý dvanáctikilometrový úsek mezi Petrohradem a Lubencem,“ uvedl vedoucí pískovny Martin Šindelář. Podle něj nedávno firma investovala do modernizace technologického parku, což pomohlo zvýšit efektivitu a flexibilně reagovat na zvýšení poptávky.