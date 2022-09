Podél Ohře na Lounsku u obce Obora vznikla nová naučná stezka

Vyšlapanou pěšinu podél řeky využívali obyvatelé podle starostky Obory Marie Dvořákové řadu let k procházkám. S nápadem vylepšit cestu o naučné prvky přišlo předchozí vedení obce a to současné plán zrealizovalo. Na třech zastaveních stezky se turisté mohou dozvědět informace o řece, okolní přírodě, historii obce i nejvýznamnější památce, kterou je kostel svaté Kateřiny s renesanční věží. V budoucnu by mohla propojit obce u řeky s městem Louny.

Název stezky odkazuje jednak na znak obce Obora, v němž nad modrým pruhem jako symbolem řeky vyskakuje losos, jednak na samotnou Ohři. Výraz lososí řeka vychází podle Táborské ze starého keltského pojmenování Agara. Do budoucna by měla naučná lososí stezka propojit Louny s obcemi, které leží dál po proudu řeky, tedy Černčice, Vršovice, Oboru a pokračovat by měla dál na Počedělice. Nebudou to podle Dvořákové žádné asfaltové cesty, ale jen se využijí a upraví nynější pěšiny podél řeky. S přípravou na spojení obcí už začaly Černčice i Louny.