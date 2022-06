Nejlepším městem pro podnikání na Vysočině byla loni Světlá nad Sázavou

Světlá nad Sázavou s 6300 obyvateli podle výzkumu na Vysočině vynikla především přístupem veřejné správy. Má nejvíc úředních hodin, během nichž si podnikatelé mohu vyřídit vše potřebné. Do města je podle výzkumu může přilákat i to, že tam je v porovnání s jinými částmi kraje nízká průměrná mzda. „Radnice udržuje na velmi nízké úrovni daň z nemovitosti a má velmi kvalitní webové stránky,“ uvedl mediální zástupce projektu David Pavlát. Město také obstálo v testu elektronické komunikace, lepší výsledek měla v kraji jen radnice v Humpolci.

Město Světlá nad Sázavou si ve výzkumu výrazně polepšilo, v roce 2020 skončilo v kraji až na desáté příčce. „Byl bych rád, kdyby se nám také a základě tohoto úspěchu podařilo přilákat další investory a podnikatele. Máme už delší dobu připravenou podnikatelskou zónu směrem na Havlíčkův Brod,“ uvedl světelský starosta František Aubrecht (za KDU-ČSL a nezávislé kandidáty) v dnešní tiskové zprávě. Ve Světlé nad Sázavou je tradiční sklářství, podle starosty by bylo dobré, aby noví investoři měli jiné zaměření, aby byla struktura průmyslu pestřejší.

Velké Meziříčí má podle výzkumu na Vysočině nejnižší index stáří, tedy poměr obyvatel ve věku nad 65 let k dětem a mládeži do 15 let.