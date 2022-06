Třebíč otevřela zrekonstruované převlékárny říčních lázní Bohuslava Fuchse

Při opravě dřevěné stavby se řešila výměna a repase některých kusů. Podle dochovaných fotografií se do původní podoby vrátila římsa i nápis na budově. Barevně se vrátila do původních odstínů, které odhalil průzkum před opravou. Částkou 5,7 milionu Kč ji dotovalo ministerstvo kultury.

Říční lázně Polanka se začaly stavět v roce 1933. Patří k Fuchsovým ojedinělým návrhům, protože namísto železobetonové konstrukce jsou výhradně ze dřeva. Konstrukce se navíc dochovala v autentické podobě včetně výplní dveří, kování a laviček v kabinách. Podle památkářů jsou citlivě usazené do údolí řeky Jihlavy a tvoří hodnotný krajinotvorný prvek. Stojí na bývalé valdštejnské louce na podklášterské straně řeky, pojmout mohly až 1200 lidí. Slavnostně je otevřeli 27. května 1934. Koncem 70. let byl v sousedství vybudován plavecký areál. Dřevěné převlékárny už byly řadu let z bezpečnostních důvodů veřejnosti nepřístupné.