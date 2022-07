V Bobrové na Žďársku je muzeum s 1300 panenkami, některé jsou i stoleté

„Panenku jsem uchovávala až do svých 79 let. Nechci, aby skončila někde v odpadcích, když má takovou pohnutou minulost, a proto jsem se rozhodla věnovat ji muzeu panenek,“ uvedla jedna z dárkyň. Panenku dostala jako šestiletá na konci druhé světové války v Praze od matky stejně staré holčičky, s níž si hrávala. Pak rodina ze sousedství zmizela.

Jinou panenku například dostala její majitelka v roce 1962. Do muzea ji věnovala i s pěti kufříky oblečení, které jí kdysi pro panenku ušila babička, která byla krejčová. Ve dvou bývalých třídách jsou k vidění i panenky v různých krojích a panenky dovezené z ciziny, vedle Evropy jsou třeba z Ekvádoru, Japonska nebo Kyrgyzstánu. Řadu dalších panenek ošatila Marie Roháčková podle své fantazie, představují třeba postavy z pohádek nebo i lidi z rodiny a známé.

Původně dostala Marie Roháčková za úkol sehnat jen pár hraček, se kterými by si mohly hrát děti na kurzech pro matky, aby tam nezlobily. „Tak jsem vylezla na půdu, podívala jsem se, co tam je po dětech. Oslovila jsem sousedy, jestli nemají něco na vyhození. a sousedi mi začali nosit panny, a pak se to rozneslo…,“ zavzpomínala.