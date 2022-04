V Jihlavě bude z bývalého azylového domu centrum a noclehárna pro bezdomovce

Rekonstrukce domu bude stát 18,5 milionu korun bez DPH, Středisko křesťanské pomoci na ni dostalo dotaci v evropském programu IROP. Vyplývá to z údajů na webu města a z informací, které ČTK poskytl ředitel střediska David Chlupáček. Přestavba se bude provádět od května do poloviny příštího roku.

Provizorní zimní noclehárna pro lidi, kteří v Jihlavě žijí na ulici, je zatím v ulici Žižkova, otevřená je od prosince do března. Fungovat by podle Chlupáčka měla do otevření nové ubytovny v Čajkovského ulici. V poslední zimě využilo noclehárnu 33 bezdomovců. Od ledna do března bylo jejích 12 lůžek plně obsazeno, pouze v prosinci byla obsazenost o něco menší, pohybovala se okolo 80 procent.