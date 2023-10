Silničáři kvůli stavbě mostu u Napajedel uzavřou nájezd na dálnici D55

Opatření souvisí s postupující výstavbou dálničního mostu přes řeku Moravu, který by měl řidičům začít sloužit za dva roky. Provoz bude veden po silnici I/55 přes okružní křižovatku do Otrokovic-Kvítkovic. Omezení potrvá po celou dobu výstavby mostu, řekla dnes ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Lucie Trubelíková. Vzhledem k vysoké vytíženosti silnice I/55 očekávají silničáři dopravní komplikace.

„Nad řekou Moravou vybudujeme ocelový jednopolový most, jehož nosná konstrukce bude společná pro oba směry budoucí dálnice. Zprovoznění mostu plánujeme v roce 2025,“ uvedla Trubelíková. Součástí stavby půlkilometrového úseku D55 je také protihluková stěna, která by měla ochránit obytnou zástavbu Napajedel před hlukem z dálnice. Na základě uzavřené smlouvy by výstavba mostu měla stát 674,4 milionu korun bez DPH.