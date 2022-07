Ve Vizovicích začne hudební festival Masters of Rock. Dorazí asi 20 000 lidí

Pořadatelé očekávají příjezd zhruba 20 000 fanoušků tvrdé muziky ze 36 zemí světa. Hlavní hvězdou úvodního dne bude německá metalová formace Heaven Shall Burn. Ve Vizovicích vystoupí poprvé, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Skupina je aktivní od roku 1996, vydala devět studiových alb. Poslední s názvem Of Truth and Sacrifice je z roku 2020. Kapelu tvoří zpěvák Marcus Bischoff, kytaristé Maik Weichert a Alexander Dietz, baskytarista Eric Bischoff a bubeník Christian Bass. V textech písní se kapela často vymezuje proti rasismu a fašismu, věnuje se v nich i právům zvířat. Všichni členové skupiny jsou vegani nebo vegetariáni. Formace hraje metalcore a melodický death metal. „Je to velký rachot, velký nářez,“ uvedl Daron.