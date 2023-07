Češi versus Švýcaři: Kdo se lépe připravuje na stáří?

Jak si zajistit důstojné stáří? Důležité je uvědomit si, že bez vlastního zapojení to nepůjde. Pomoci v tom může zkušený finanční konzultant, který poradí, jak na to. Na to, co zájemcům o klidné stáří radí konzultanti finančněporadenské společnosti Swiss Life Select, jsme se zeptali jejího generálního ředitele Karla Šulce.

Stále mnoho Čechů věří, že za odpracovaná léta se o ně ve stáří postará stát. Není to však iluze?

Spoléhat se pouze na penzi, kterou vám dá stát, je hazard s vlastní budoucností. Je důležité, aby se Češi o své stáří postarali sami a začali s tím co nejdříve. Je smutné, že dnes tvoří státní důchody až 95 procent příjmů Čechů, kteří jsou ve starobní penzi. Jen pro srovnání – ve Švýcarsku, kde působí naše mateřská společnost Swiss Life, je to jen 25 procent a tři čtvrtiny příjmů švýcarských důchodců jsou vlastní úspory a investice, které si na stáří vytvořili. A k tomuto švýcarskému standardu chceme pomoci i našim klientům.

Žijte život podle vlastních představVideo: Swiss Life

Dlouho se mluví o penzijní reformě, která by zajistila udržitelnější český důchodový systém

Ano, stále se o tom mluví. Nicméně snahy o reformu penzijního systému se objevují již více než 25 let, ale žádná zásadní reforma dosud nebyla realizována. Politiky totiž zajímá hlavně další volební období, ne horizont několika desítek let. Nepopulární reformu, která by zajistila důstojný důchod i pro další generace, nikdo zatím nepřipravil. Proto je důležité, aby se lidé sami aktivně postarali o svou finanční budoucnost ve stáří.

Jak si tedy můžeme zajistit důstojný život i v pozdním věku?

Ideálním způsobem je například Švýcarská renta. Je to na českém trhu naprosto unikátní koncept. Švýcarská renta umožňuje klientům definovat svou představu o životě v penzi, vyčíslit potřebné finanční prostředky pro její realizaci a optimalizovat tvorbu a čerpání tohoto kapitálu. Švýcarská renta je založena na unikátním znalostech, které máme i díky naší švýcarské mateřské společnosti, a socioekonomických datech. Nabízíme tak komplexní přístup k zajištění potřeb klientů v období penze.

Naši finanční konzultanti jsou připraveni probrat se zájemci o Švýcarskou rentu, jak se finančně připravit na odchod na odpočinek a jak například eliminovat případná rizika, která by mohla ohrozit jejich finanční rezervu. To umožňuje lidem plánovat a žít ve stáří podle svých představ. Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select

Kolik toho skutečně víme o věku? Přestože jsme každý den o něco starší, o věku toho víme překvapivě málo. Jaké jsou nejznámější mýty o stáří? Starší materiálně zabezpečení lidé musejí být šťastnější. Samota je častější u starších lidí. Zajímavé je, že ženy podléhají pocitu samoty více než muži napříč všemi věkovými skupinami. S věkem se ztrácí chuť k jídlu. Pracovní výkon u většiny povolání klesá po 50. roku života. Po svatbě se rychleji stárne. Foto: Swiss Life Přestože je věk jen číslo, je dobré se na něj připravit

Věk odchodu do penze se pro dnešní střední a mladou generaci výrazně posunuje. Co když si budou chtít užít aktivní odpočinek ve stáří dříve, než je do penze „pustí“ stát?

My jim to umožníme. Další výhodou Švýcarské renty je totiž možnost odejít do penze dříve. Služba umožňuje klientům optimalizovat tvorbu finanční rezervy, aby dosáhli dostatečného finančního zabezpečení pro předčasný odchod do důchodu. Tím mají lidé větší svobodu a flexibilitu ve svém rozhodování a mohou si užít penzi naplno.

Koukat se na stejný svět jinýma očima Ženy se v průměru dožívají 84 let a muži 80 let. V pozdním věku většině z nás vyvstávají na mysli důležité otázky: Na čem opravdu záleží? K čemu to všechno bylo a dalo se udělat něco jinak nebo lépe? Druhou šanci nikdo z nás nedostane. Každý z nás se ovšem může poučit a naslouchat radám starších a zkušenějších. Člověk by měl věci dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a řídit se pěti základními pravdami, které každý z nás určitě někdy slyšel. Málokdy se jimi už ale skutečně řídí. Přitom jsou klíčem ke šťastnému životu. Mějte odvahu žít svůj vlastní život a plnit si své sny. Nepovyšujte práci nad vlastní život. Myslete na své nejbližší a věnujte jim svůj čas. Dávejte najevo city, pocity a názory. Skutečné emoce jsou totiž hybateli světa. Udržujte kontakt se svými nejbližšími. Buďte šťastní. Sami jsme totiž tvůrci svého života. Foto: shutterstock.com Začněte se koukat na stejný svět jinýma očima

Proč právě Švýcarská renta?

S nadsázkou bychom se mohli zeptat: „Kdo by se nechtěl mít v penzi jako švýcarští senioři?“ Nicméně tím pravým důvodem je to, že základ Švýcarské renty vymyslela před 25 lety naše mateřská společnost Swiss Life pro svou klientelu.

Jde tedy o službu, která čerpá ze zkušeností osmi generací klientů a pracovníků Swiss Life z celého světa. Parametry služby jsme samozřejmě s našimi experty přizpůsobili specifikům českého prostředí. V kombinaci s dalšími finančními nástroji a investicemi může Švýcarská renta představovat efektivní prostředek pro dosažení finanční stability a jistoty ve stáří, aby díky ní mohli Češi vést život podle svých vlastních představ.