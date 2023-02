Firemní dluhopisy přinášejí široké veřejnosti nové příležitosti

V této nejisté době přinášejí stabilní, výnosovou a perspektivní nabídku například firemní dluhopisy , za kterými však musí stát ověřené firmy a obory, ideálně pak ty s tuzemskými kořeny i zázemím. Při výběru investice je klíčovým faktorem opatrnost, se kterou jde ruku v ruce výběr společnosti . Jak ale vybrat tu správnou? To je odpověď za zlatého bludišťáka.

Pokud se rozhodnete investovat třeba do oblíbených a vyhledávaných firemních dluhopisů, je dobré si dobře zjistit, o jakou společnost se jedná. Ideální investici představují takové společnosti, které mají nějakou přidanou hodnotu oproti běžné konkurenci na trhu, pohybují se v oblasti inovací a soustředí se na technický pokrok, který například umožňuje posouvat různá průmyslová odvětví.

Tuto skutečnost nám potvrzuje i společnost Polymer Nano Centrum , která se už více než sedm let primárně zabývá vývojem a výrobou nanostrukturovaných polymerů. Vyvinutá technologie je univerzální a aplikovatelná na různé polymery pro široké spektrum průmyslových odvětví (zbrojní, automobilový, stavební průmysl aj.). Jak nám potvrdil Pavel Kuchálik, generální ředitel Polymer Nano Centra: „Výroba plastů není tak moc nákladová. Klíčovou roli hraje tlak na výrobce plastů, jejichž cílem je produkovat stále vyspělejší a kvalitnější materiály, které by byly schopny plnohodnotně a efektivněji nahradit těžké a energeticky náročné materiály, jako je železo či ocel. A právě zde přicházejí na scénu nanotechnologie.“

Vzniklou situaci se ve společnosti Polymer Nano Centrum rozhodli řešit mimo jiné i nabídkou stabilní a bezpečné formy investice, která je určena široké veřejnosti, to jest populárními a ověřenými dluhopisy, se kterými mají dobré zkušenosti z jiných svých projektů. Jejich atraktivnost zvyšuje i úrok ve výši 9,8 procenta ročně se splatností tři roky. Aktuálně, kdy je úročení na běžných účtech u bank sotva viditelné a úroky na termínovaných vkladech či stavebních spořeních už také nejsou to, co bývaly, firemní dluhopisy přinášejí lukrativní možnost, jak se svými penězi naložit efektivně.