Investice do fotovoltaiky se díky spolupráci SOMI a Electree stává ještě výhodnější

Díky úzké spolupráci výrobce fotovoltaických elektráren SOMI a firmy Electree, která dodává a vykupuje obnovitelnou energii, totiž nyní máte možnost nejen snížit svou uhlíkovou stopu, ale dokonce i něco vydělat. Podívejte se, jak na to.

Začátkem roku 2023 došlo navázáním spolupráce dodavatele fotovoltaických elektráren SOMI s obchodníkem se zelenou elektřinou Electree ke vzniku něčeho unikátního a naprosto geniálního. Elektřinou, kterou vaše elektrárna vyrobí, můžete samozřejmě zčásti či zcela pokrývat spotřebu vašeho domu nebo jiné stavby. Případný nadbytek energie lze také uschovat do baterií.

Přelomové ale je, že díky spolupráci těchto firem nyní můžete svou zelenou elektřinu prodávat obchodníkům s energiemi, a to zcela bez poplatků za prodej. Na webu dodavatele fotovoltaických zařízení SOMI najdete také kalkulačku , kde se dozvíte, kolik peněz si díky elektrárně s chytrým řízením můžete orientačně vydělat.

„Zjistil jsem, že nejvíce dokážu za elektřinu ušetřit díky spotovému nastavení IN a OUT oproti fixovaným tarifům. Umělá inteligence elektrárny totiž podle meteo předpovědi a spotřeby domácnosti sama vypočítá, kolik elektřiny uschovat a kdy přepnout na prodej vyrobené energie. Během slunečných dnů tak vyrábíme elektřinu pro sebe zdarma a zároveň ji prodáváme na spotovém trhu za výhodnou cenu,“ říká fanoušek zelené energie Radim.

Pokud vás fotovoltaická elektrárna zaujme, není nic jednoduššího než požádat SOMI o nezávaznou a bezplatnou nabídku a posléze si s těmito profesionály sjednat osobní či online konzultaci. Odborníci z obou společností vás rádi zasvětí do tématu, zodpoví všechny vaše dotazy, a dokonce za vás mohou i kompletně vyřídit žádost o dotaci do výše až 50 procent ceny elektrárny.

Profesionálové SOMI poskytují skutečně komplexní partnerský servis té nejvyšší úrovně a pro své zákazníky jsou k dispozici od začátku projektu i během samotného provozu elektrárny. Můžete se tak na ně spolehnout i v případě, že byste potřebovali překlenovací úvěr do doby, než dostanete peníze z programu Nová zelená úsporám. Výhodou tohoto typu fotovoltaických elektráren je také možnost pozdějšího rozšíření. Jsou totiž modulární.

Zajímá vás, jak je to s návratností a výdrží elektrárny? Fotovoltaické panely na sběr energie se běžně dožívají 25 až 30 let. Bateriová úložiště pak vydrží plně funkční zhruba 10 let. Na všechny součásti elektrárny poskytuje SOMI desetiletou záruku. Díky inteligentnímu řízení, které dokáže samo rozpoznat, kdy je nejlepší doba na spotřebu či ukládání energie a kdy je vzhledem k cenám na trhu s energiemi naopak výhodnější aktuálně vyráběnou elektřinu prodávat, ušetříte spoustu peněz.