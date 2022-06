Na vlastní kůži zažijte atmosféru Skotských her Sychrov

Se všemi těmito typickými atributy Skotska se můžete potkat na nejstarším a největším festivalu skotské kultury v České republice, na Skotských hrách Sychrov. Letošní už 22. ročník Skotských her Sychrov proběhne 20. srpna 2022 na státním zámku Sychrov u Turnova. Co si vlastně můžete představit pod souslovím „skotské hry“? Skotské hry, stejně jako tartan, kilt, skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Skotské hry Sychrov se navíc řadí mezi jedny z největších skotských her v Evropě. „Návštěvníci se mohou těšit na domácí i zahraniční kapely hrající skotskou a irskou hudbu, ukázky tradičních tanců a oblíbené těžkoatletické soutěže. Stejně jako dudy, tak patří ke Skotsku i whisky. Proto budou i letos součástí programu velice oblíbené whisky slavnosti,“ uvedl organizátor akce Václav Rout.

Sobotní program Skotských her Sychrov startuje už v 9 hodin. Pro návštěvníky i samotné účastníky je připraven pestrý program plný skotské a irské hudby, skotských a irských tanců a historických ukázek. Můžete zde nakouknout do keltské vesničky či skotského tábora s ukázkami řemeslného života. Milovníky historie jistě potěší ukázka tábora jednotek RAF s historickým letounem značky Spitfire. Chybět nebudou ani tradiční těžkoatletické sportovní aktivity jako je hod kládou, hod skotským kladivem do dálky či vrh kamenem. Každý návštěvník se může účastnit kvalifikace jednotlivých soutěží a poměřit tak síly nejen se závodníky z Česka. Pro nejmladší návštěvníky je připraven samostatný dětský program, během kterého si děti budou moci vyzkoušet tradiční skotské těžkoatletické a dovednostní soutěže.

Oblíbenou součástí her jsou whisky slavnosti. Na stánku společnosti Fous Spirits, který je provozovatelem whisky baru v Jindřišské věži, budete mít možnost ochutnat několik desítek až stovek druhů vynikající skotské whisky. Součástí whisky slavností jsou i řízené ochutnávky whisky pod vedením zástupců jednotlivých značek jak z České republiky, tak ze zahraničí. Letošní dvaadvacátý ročník nabídne nejen základní řady jednotlivých distributorů, ale i whisky ze zrušených palíren či whisky starších ročníků. O kvalitě tradiční whisky by mohla vyprávět i společnost Wine management, která je hrdým podporovatelem Skotských her Sychrov. Wine Management – unikátní fond, který investuje do toho, co máme rádi – do exkluzivního vína a whisky. Mnozí z vás jistě zaznamenali, že investice do těchto dvou komodit je nadmíru výnosná. A i kdyby ne, tak máte alespoň, co vypít.