Nechte se hýčkat už na palubě: Přímá linka Korean Air z Letiště Václava Havla Praha vás přenese do rozmanitého světa Asie

Jižní Korea je typická tím, že si všichni společně objednají na stůl jedno velké bohaté menu, ze kterého si každý do své misky vybírá to, na co má chuť. Obvykle by na stole neměla chybět polévka, se kterou se pojí servírování celé řady několika dalších pokrmů, jako je například pověstná nakládaná zelenina, maso, nudle či mořské plody. Korejci, na rozdíl od Japonců či Číňanů, holdují spíše lžíci než hůlkám.