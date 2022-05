Nechte své peníze pracovat za vás

Inflace má letos velký apetit a zdražování se citelně dotýká většiny českých domácností. Nemálo z nás si pokládá otázky: „Jsme opravdu připraveni na horší časy?“ a „Mám si nechávat hotovost? Mám část svých úspor raději utratit či investovat? A za co, do čeho?“

Řekněme si na rovinu, že zaručený recept, co je správné, nemá nikdo. Investování je jednou z mála možností, jak své naspořené peníze zhodnotit.

Se společností RONDA INVEST můžete investovat do nemovitostí už s tisícovkou . RONDA INVEST poskytuje nebankovní úvěry jištěné bonitními nemovitostmi a drobným investorům nabízí participaci na těchto úvěrech. Jednoduše se zaregistrujte na jejich stránkách, vyberte si některý z nabízených projektů a je to. Pošlete peníze ve výši, jakou si můžete bez obav dovolit a od té chvíle budete už jen inkasovat. Ve většině případů každý měsíc poměrnou část úroku po úspěšném skončení úvěru vám bude vyplacena výše vaší investice.

RONDA INVEST za dobu své existence poskytla podnikatelům, zejména drobným developerům, úvěry ve výši přes 1,2 miliardy Kč. Investorům přitom vyplatila na úrocích už takřka 61,49 milionu Kč. Slibované výnosy jsou přitom nadstandardní. Pohybují se kolem osmi procent . K první investici získáte bonus 50 až 1 000 Kč, který zhodnocení zvedne až k 11,5 % ročního výnosu. To je v dobách, kdy i banky nabízejí nejštědřejší zhodnocení 3–4 % a podílové fondy, akcie i dluhopisy haprují v záporných číslech, velmi nadstandardní zhodnocení.

Všechny projekty nabízené společností RONDA INVEST jsou zajištěny zástavním právem v prvním pořadí k nemovitostem, notářskými zápisy a výší poskytovaného úvěru, který nikdy nepřesáhne sedmdesát procent hodnoty jištění. Dosud žádný z investorů RONDA INVEST neztratil ani korunu svého kapitálu. Pozitivní na investování prostřednictvím společnosti RONDA INVEST je to, že neplatíte žádné administrativní ani pravidelné poplatky. Naopak se investoři mohou těšit na různé atraktivní bonusy, kdy naprostou samozřejmostí je on-line investování, možnost investovat do více úvěrů či vytvoření si vlastního portfolia. Společnost investory pravidelně informuje o nových atraktivních projektech, do kterých mohou vstoupit a investovat. Stejně tak výše investované částky je ryze na investorovi, v projektech je uvedena pouze minimální investice. Navíc společnost pravidelně své klienty edukuje v oblasti financí a investování, aby celé problematice, výhodám i reálným rizikům objektivně porozuměli.