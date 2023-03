Opravdu vytlačí elektrokola klasická jízdní kola? Eva Adamczyková i Damjan Siriški v tom mají jasno

Ten, kdo už okusil zcela nezaměnitelnou perspektivu světa z cyklistického sedla, ví, že je jízda na kole vysoce návykovou záležitostí. V posledních letech navíc zažívají boom elektrokola , díky kterým usedá do sedel různorodá skupina více či méně sportovně založených cyklistů. A není se čemu divit, elektrokola jsou především o nových možnostech a propojení, bez ohledu na věk, pohlaví či fyzické dispozice.

Klasická jízdní kola a elektrokola se nemusí navzájem vylučovat. Toto vzácné cyklistické propojení využijí především rodiny a páry, kde fyzické dispozice některých doposud znemožňovaly vyjíždět na společné výlety či zdolávat vytyčené sportovní mety. Jak doplňuje Jan Schindler, majitel maloobchodní sítě cykloprodejen Mojekolo : „O klasická jízdní kola je pořád velký zájem a nemyslím si, že by je měla elektrokola v brzké době úplně vytlačit. Cyklistů, kteří se chtějí spolehnout jen na vlastní pohon, je pořád dost. Pravdou ale je, že se poměr prodaných elektrokol rok od roku zvyšuje a svoje zastoupení mají už ve všech segmentech cyklistiky. Starším a méně zdatným cyklistům pomáhají elektrokola žít aktivnější život, ale tvrzení, že elektrokolo je jen pro lenochy a důchodce, je už doufám dávno překonaný mýtus.“

Mýtům a škatulkování už naštěstí odzvonilo. Možná jste v začátcích elektrošílenství zaslechli, že opravdový cyklista by na elektrokolo nikdy nesedl. To už je naštěstí dávno úsměvný přežitek. I zkušení bikeři totiž objevili benefity, které kombinování jízdního kola s elektrokolem nabízí .

Tuto skutečnost potvrzuje i Jan Schindler, majitel maloobchodní sítě cykloprodejen Mojekolo: „Dokazuje to i vzrůstající poptávka po dražších celoodpružených elektrokolech s výkonnými bateriemi a silnými motory. Když vezmete takové elektrokolo na traily, jedete naplno jak dolů, tak nahoru. Jízd dolů stihnete na elektrokole několikanásobně víc než na normálním kole, což znamená více tréninku a více zábavy. Hodně trailů má i terénní výjezd nahoru, takže s elektrokolem trénujete i do kopce. Intenzita technického ježdění je tak naprosto maximální. Na takovém elektrokole se dá mluvit o tréninku úplně nového druhu techniky. I proto jsou stále častější případy, kdy si bikeři pořizují elektrokolo jako svoje druhé kolo ke „klasickému bajku“. Elektrokola vám zkrátka otevírají dveře k novým možnostem a zážitkům, bez ohledu na to, jestli jste biker v bikeparku, nebo rekreační jezdec na příměstské cyklotrase.“