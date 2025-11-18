Příběh vánočního stromečku, rozsvícené labyrinty i romantická noc na zámku. Je čas zažít královskou Loučeň

Článek
Zámek Loučeň má něco, co většina ostatních českých zámků nemá: Nabitý program i v zimě. Pro všechny.
Zimní zámek Loučeň, to jsou světelné labyrinty, tvorba a zdobení českých vánočních ozdob, světelně-hudební show i báječná zámecká gastronomie a nádherné apartmány. Už víte, jaká bude vaše odpověď na otázku v úvodu, co plánujete na víkend? „Loučeň, přece!“
Povedlo se nám zařídit areál tak, aby mohl být využíván po celý rok a všemi věkovými skupinami k nejrůznějším účelům. Byli jsme tak první, kdo ukázal, že zámek může být otevřený celoročně.
Co zámek Loučeň nabízí a co by vám tak rozhodně NEMĚLO UNIKNOUT:
- Labyrinty světla a ráj srdce ❤️
- Příběh vánočního stromečku s podtitulem „Sto let českých Vánoc“ ❤️
- Vánoční české ozdoby Domovina ze sklárny Koulier ❤️
- Romantické ubytování ❤️
Labyrinty světla a ráj srdce: Unikátní loučeňské labyrinty rozzáří večerní procházku
Zámecké labyrintárium v Loučeni letos poprvé rozzáří podzimní tmu stovkami světel a promění se v Labyrinty světla a ráj srdce – magickou večerní procházku, která potěší oči i duši. V jedinečném prostředí zámeckého parku se světelné cesty, symboly a křivky promění v poetickou hru světla a stínu, jež návštěvníky povede k zastavení, zklidnění a návratu k sobě – do ráje srdce.
Přijeďte zpomalit, nadechnout se kouzla zimního večera a prožít Loučeň tak, jak ji ještě neznáte – v záři tisíců světel, ticha a pohody.
Vánoce, které voní jako vaše dětství. Poznejte Příběh vánočního stromečku
Na zámku Loučeň se od 17. listopadu 2025 do 17. ledna 2026 opět rozzáří kouzlo Vánoc. Již osmý ročník tradiční výstavy Příběh vánočního stromečku představí dvacet jedinečně zdobených stromků, letos s podtitulem „Sto let českých Vánoc“. Každý stromeček má svůj vlastní příběh. Můžete se těšit například na:
- 🎄 stromeček inspirovaný českou pohádkou Tři oříšky pro Popelku,
- 🎄 stromeček v duchu staročeských Vánoc,
- 🎄 stromeček z dob Vánoc na císařském dvoře,
- 🎄 retro stromeček v duchu socialistických Vánoc,
... a mnoho dalších. Každý je originál, většina z dílny sklářů Koulier.
Na co dalšího se můžete těšit?
Zámek Loučeň se v zimě promění v místo, kde se tradice potkává s kouzlem světel a vůní Vánoc. Ať už přijdete s dětmi, partnerem nebo přáteli, čeká vás mnoho výjimečných zážitků:
- Uvidíte největší adventní věnec v Česku jako dominantní ozdobu nádvoří.
- Zažijete světelně-hudební show, která se každý den promítá přímo na zámecké zdi.
- Dětem jsou na míru připravené prohlídky Příběhu vánočního stromečku, které hravou formou přibližují tradice i kouzlo Vánoc.
- Projdete se v zámeckém parku v záři tisíců světel. Při večerních procházkách vás okouzlí osvětlené tisové bludiště, zámecký most i barevná světla v parku.
💡 TIP: Nazdobte si vlastní vánoční ozdobu v kreativní dílně. Všechny ozdoby jsou české a pochází z dílny firmy Koulier. Součástí dílny je i malá prodejna, kde si můžete ozdoby zakoupit
|Akce
|Kdy se koná
|Labyrint světel a ráj srdce
|25. říjen 2025 až 25. leden 2026, denně od 16:00
|Příběh vánočního stromečku
|17. listopad 2025 až 17. leden 2026
|Křest největšího adventního věnce
|sobota 29. listopad 2025
|Kreativní dílna (zdobení vlastní ozdoby / prodej originálních kousků)
|víkendy 11:30 až 17:00
|Světelně-hudební show promítaná na zámek
|Denně od 17:00
|Večerní prohlídky
|každou sobotu do 27. prosince, a speciálně také 25. a 26. prosince.
Věděli jste, že zámek Loučeň je otevřen i během svátků? Vánoční prohlídky si můžete užít každý den v týdnu, včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku.
Kolekce Domovina ze sklárny Koulier: Vánoční ozdoby inspirované českými kroji a přírodou
Zámek letos nabídne i novinku – kolekci českých skleněných ozdob Domovina od české sklárny Koulier. Kolekce Domovina vznikla jako pocta první generaci českých foukačů a malířek skleněných ozdob.
Inspirovali jsme se archivními dokumenty z roku 1935, které zachycují původní tvary, barvy a dekory českých vánočních ozdob.
Společně s Domovinou se vracejí motivy, které nesly první české skleněné ozdoby, a zároveň se objevují nové vzory inspirované folklórem – ručně malované máky, jeřabiny nebo lipnice. Barevným základem je tradiční bílá, doplněná převážně modrým a červeným malováním.
Královský relax i zábava. Zažijte loučeňské zámecké apartmány, park i programy
Zámek Loučeň je bezpečné místo, kde můžete s klidem vypustit děti. Je ideální pro maminky s kočárky i školní a školkové výlety. Je to místo, které přeje svatbám, rodinným výletům i romantickým útěkům z města.
TIP: Zámek Loučeň nabízí školám kromě Příběhu vánočního stromečku i možnost učit se hrou v autentickém historickém prostředí. Na zámek Loučeň můžete přijet kdykoliv během školního roku a vybrat si z pestré nabídky programů pro školy.
🎁 TIP: Darujte nevšední zážitek pod stromeček:
Dopřejte sobě nebo svým blízkým jedinečný pobyt v prostředí zámku Loučeň a jeho okolí.
V nabídce najdete:
- Romantické balíčky pro dva
- Vánoční a silvestrovské pobyty
- Ubytování v hotelu Maxmilian
- Pobyty přímo v zámeckých komnatách
- Víkendové pobyty v Domečku knížete Alexandra
- Rodinné balíčky spojené s návštěvou zámeckého parku a labyrintů
👑 Loučeň, opravená a zpřístupněná veřejnosti díky vizionářství Kateřiny Šrámkové, je dnes čtvrtou nejnavštěvovanější památkou v Česku. Návštěvníky vítá obrovský park, který se s půvabnou nenuceností rozprostírá kolem barokního zámku, historicky spjatého se šlechtickými rody Valdštejnů či Thurn-Taxisů. Zjistěte, co z něj dělá tak výjimečné místo.