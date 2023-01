Prosincový Zpravodaj Sherlock Senior

Dostáváte poslední letošní Zpravodaj Sherlock Senior s výběrem aktuálních hoaxů a fake news. Četli jste v poslední době na internetu článek, ale nějak se vám celé zpravodajství nezdálo a název média jste nikdy neslyšeli? Společně si ukážeme, jak rychle posoudit důvěryhodnost zpravodajského serveru. Jako vždy si také představíme hoaxy, které právě teď kolují ve vašich e-mailových schránkách. V závěru najdete zprávy, které by vás mohly zajímat. Děkujeme za přízeň a přejeme příjemné svátky!

Podle vymýšlených e-mailů s mrtvým poslancem může ukrajinský uprchlík dosáhnout na dávku ve výši 21 tisíc korun. Opravdu? Ukrajinští uprchlíci mají ve skutečnosti po dobu prvních šesti měsíců nárok na humanitární dávku ve výši 5 000 korun na osobu. Po šesti měsících se dávka u dospělého snižuje na 4 620 Kč a pro dítě do 18 let na 3 320 Kč.

Velkou oblibu v řetězových e-mailech i na sociálních sítích si získal příspěvek s pochodem takzvané Haličské divize, kde můžete vidět různé nacistické symboly. To, že pochod není z letoška, ale je šest let starý, není zas tak důležité. Co nám ale ve videu chybí, je kontext. I u nás několikrát prošel nerušeně Prahou průvod s několika stovkami pravicových extremistů a určitě se nedá říci, že s názory a vykřikovanými hesly souhlasí většina společnosti. Stejně tak bychom nechtěli, aby průvody českých nacistů nebo rasistická hesla fotbalových fanoušků byly v zahraničí šířeny jako postoj celé společnosti.