Proč mlčí trenérka basketbalistky, kterou v Rusku zavřeli do vězení

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Vypadá to, že v dnešním světě někdy není důležité jen to, co řeknete, ale i to, co neřeknete.

Do hledáčku amerických médií se tak dostala bývalá trenérka hvězdné basketbalistky Kim Mulkeyová za to, že se prý vyhýbá komentovat těžkou situaci Grinerové po zadržení v Rusku.

Co se vlastně stalo? Během dlouhých měsíců od zatčení zářné hvězdy WNBA na moskevském letišti její vysokoškolská trenérka odmítla poskytnout bývalé svěřenkyni veřejnou podporu, uvádějí některá americká média.

Zejména pamětníkům ve východní Evropě to může připomínat nejtvrdší léta komunistické vlády, kdy „rudé“ orgány ostře sledovaly to, co lidé říkají, ale i neříkají ohledně podpory komunistického režimu.

Mulkeyová, dlouholetá hlavní trenérka ženského basketbalu univerzity Baylor v Texasu, která nyní trénuje ženský tým LSU Tigers, se zřejmě provinila tím, že se prý důsledně vyhýbá komentování těžké situace Grinerové. Přitom to není úplně pravda.

Poté, co byla basketbalová superstar odsouzena v Rusku k devíti letům vězení, se například Insider.com opakovaně pokoušel Mulkeyovou kontaktovat, aby se k situaci vyjádřila. Po několika telefonických i e-mailových pokusech však bylo jasné, že trenérka, která třikrát vyhrála národní šampionát NCAA, neměla v úmyslu Grinerové osud komentovat. Brzy zjistíme, že to udělala, ale jinde a jinak. Ale nepředbíhejme.

Minulé pondělí se trenérka Mulkeyová postavila k mikrofonu před prvním tréninkem týmu Tigers v nadcházející sezóně. Reportér Cory Diaz z The Lafayette Daily Advertiser se zeptal na její názor na situaci Grinerové a poznamenal, že od ní ohledně její bývalé hvězdné hráčky nic neslyšel. „A taky neuslyšíte,“ opáčila stroze Mulkeyová.

Několik bývalých hráček Bayloru i další hvězdy ženského basketbalu začaly ihned na sociálních sítích diskutovat o tom, jak je důležitý „moudrý výběr vysokoškolských trenérů“.

Po tiskové konferenci však zástupce týmu LSU nasměroval Insider na 15minutový rozhlasový rozhovor s hlavní trenérkou z konce letošního června. Mulkeyová v něm říká, že sleduje vývoj kolem Grinerové, ale nebude ho veřejně komentovat, protože to je osobní záležitost.

Rozhovor ale zároveň ukazuje, že trenérka se k situaci Grinerové celkem jasně vyjádřila. „Chci jen, aby se všichni vrátili bezpečně domů. Modlím se za Brittney (Grinerovou). Chci, aby byla doma v bezpečí. Myslím, že za ni mluví spousta lidí a ti z nás, kteří o tom nemusí nutně mluvit veřejně, se za ni určitě modlí,“ řekla trenérka.

Během čtyř let hraní pod Mulkeyovou ve Waco v Texasu s ní měla Grinerová zejména v závěrečném období údajně dost napjatý vztah. Lesbická hráčka vysoká 206 cm měla podle střety s Mulkeyovou kvůli otevřenosti ohledně své sexuality během působení na Bayloru. Web tvrdí, že to je škola, která až donedávna neuznávala LGBT požadavky.

Grinerová si na to stěžovala krátce poté, co opustila školu a nastoupila do nejvyšší ligy WNBA. Mulkeyová se ji prý pokoušela odradit od diskuse o její sexualitě. Bylo to údajně proto, aby někteří rodiče nebránili svým dětem hrát basket za velmi křesťanský, tradicionální Baylor.

Brittney Grinerová byla v únoru na letišti v Moskvě, kam přiletěla hrát nejvyšší ruskou ligu, zadržena proto, že převážela v kufru hašišový olej do vaporizéru. V Rusku se jedná o trestný čin a basketbalistka také vinu před soudem přiznala. USA nicméně stále tvrdí, že byla zadržena neoprávněně.