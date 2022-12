S jiným účesem a touhou si povídat. První chvíle Grinerové na svobodě

V den svého propuštění z ruského vězení americká basketbalistka Brittney Grinerová vycítila, že by se mohla vrátit domů. Americké CNN to řekl zvláštní prezidentský vyslanec pro záležitosti rukojmích Roger Carstens, který její výměnu za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta řídil.

Skutečnou se výměna nicméně stala až ve chvíli, kdy vyslanec ve čtvrtek nastoupil do letadla a Grinerové řekl: „Jménem prezidenta Spojených států amerických Joea Bidena a ministra zahraničí Antonyho Blinkena jsem tu, abych vás vzal domů.“

Grinerová nicméně jeho nabídku odpočinku odmítla. „Už deset měsíců sedím ve vězení a poslouchám ruštinu, chtěla bych si povídat. Ale nejdřív mi řekněte, kdo jsou tito lidé?‘ Prošla kolem mě, šla za každým členem posádky. Podívala se jim do očí, potřásla jim rukou, ptala se na ně a zjišťovala jejich jména a navazovala tak s nimi osobní kontakt. Bylo to opravdu úžasné,“ popsal americký vyslanec, co následovalo.