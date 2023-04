Cyklistický monument Lutych–Bastoň čeká strhující bitvu gigantů

Pogačar zatím jarní klasiky vyhrával díky ostrým nástupům v krátkých prudkých stoupáních, aby odpáral soupeře, kteří by mohli být v cílovém sprintu rychlejší než on. V Lutychu ho však čekají delší stoupání proti soupeři, který se dosud připravoval právě na dlouhé a vysoké italské kopce při Giru.

Pogačar by tu mohl mít výhodu, silnější sprint, než má Belgičan. Nemusí se tedy za každou cenu snažit o to, co na Flandrech, kde věděl, že jeho jedinou šancí je setřást rychlého Mathieua van der Poela dostatečně daleko před cílem. Naopak Evenepoel by měl mít snahu odpárat Pogačara.