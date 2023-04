Paříž–Roubaix. Závod o bolesti, krutosti a obřím štěstí

To kdyby představuje především brutální pády na dlážděných úsecích a jeden defekt za druhým. Žádný druhý závod jich nemá víc. A právě to zastavuje na cestě k cíli zcela náhle a nečekaně i hlavní favority.

Stalo se to takto: van der Poelovi na krkolomných dlažebních kostkách náhle vjel do cesty jeho týmový kolega Jasper Philipsen, Poel musel bleskově uhnout a při tom nechtěně srazil Němce. Nebyla to ničí vina, ale pro 34letého Degenkolba to byla možná poslední šance na velké vítězství. V cíli padl na zem a hořce plakal.