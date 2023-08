Angličané v české nejvyšší soutěži. Velká exotika

Host se podíval na starýho Jupu, kterej v naší hospůdce platil jako expert na fotbál. Starej Jupa se voptal: „tak to jste znal Jimmyho, co?“ A host povídá: „Myslíte toho, co hrál s Kuchynkou na beku? Znal. Jimmy ale bylo jeho křestní jméno. Jak se jmenoval dál?“

A tak velký ticho a starej Jupa tuhnul. Host se ušklíbl a povídá: „Jak byste to taky mohl vědět, že? Jmenoval se Jimmy Ottaway, Angličan, ohromný pleyer.“ Starej Jupa se rozklepal: „A co Kanhäuser?“ Ale host mávl rukou s ohromným despektem. „Co do toho pletete Kanhäusera? Ten přišel do déefcé až v roce dvacet čtyři!“

Jen na vysvětlenou– Karl Kanhäuser, vídeňský rodák, se rozhodl přejít z amatérského rakouského fotbalu do československého profesionálního a v roce 1925 hrál v prvním ročníku asociační ligy za DFC Prag. Na počátku 30. let získal československé občanství a dvakrát reprezentoval.

