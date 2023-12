Bývalý sparťan naletěl na obří finanční podvod. A není sám

Konec kariéry oznámil Kaya vloni v létě, nyní je ale v rodném Turecku zpátky v centru pozornosti. Fotbalistu vyšetřuje policie kvůli lichvě v souvislosti s jeho účastí v obřím finančním skandálu, o němž se mluví jako o „fondu Fatiha Terima“. Do něj měl Kaya vložit spolu s dalšími slavnými fotbalisty své vydělané peníze. Fond ale fungoval na principu „letadla“ – šanci dostat peníze zpět měli jen ti, kteří dali peníze jako první.

Klíčovou postavou rozsáhlého podvodu je bankéřka Seçil Erzanová, která působila jako šéfka istanbulské pobočky Denizbank. Poté, co bankovní dům podepsal sponzorskou smlouvu s týmem Galatasaray Istanbul, se Erzanová stala finanční poradkyní trenéra Fatiha Terima a s investicemi radila i řadě hráčů.

Na výslechu na prokuratuře bankéřka vypověděla, že v roce 2011 začala mít potíže poté, co investovala do rizikových fondů a během dvou dní přišla o milion tureckých lir. Když se snažila pokrýt ztrátu, napadlo ji založit „vysoce ziskový fond“, který by nabízel fantastický zisk – za pouhých 25 dní se měla investovaná částka zvýšit o 27 procent.