Čambi. Na jednoho z nejlepších fotbalistů historie se chodilo za 12 Kč

Kdyby s květinou k jeho hrobu přišli zástupce všech klubů, za které Štefan Čambal hrál, proměnil by se Ďáblický hřbitov v botanickou zahradu.

„Pro nás to byl však, a pořád zůstává, především děda. Vlídný, laskavý, vyprávěl nám pohádky,“ dodávají fotbalové legendě lidský rozměr vnoučata Petra a Leoš Zemanovi a Mária Froydová.

Čambal ani neměl v utkání nastoupit, na podzim 1928 narukoval do československé armády do bratislavského útvaru, ale v dubnu 1929 byl přeložený do litoměřického pluku, kde hrál fotbal za armádní tým. Na zápas byl však uvolněný.