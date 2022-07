Bojoval s Platinim, ale i s alkoholem. Sparťanská legenda své bitvy vyhrála

O jeho velkolepém životním příběhu by se měl jednou natočit film. I když v jednom už se vlastně postava Jana Bergera v podstatě objevila. Kdo viděl snímek Dušana Kleina z prostředí protialkoholní léčebny Dobří holubi se vracejí, ten může v postavě fotbalisty ztvárněné Pavlem Zedníčkem snadno vycítit její reálný předobraz.

Za své největší životní vítězství považuje Jan Berger skutečnost, že se rok a půl po svém pobytu u Apolináře, kde dostával antabus a po podávaném alkoholu blinkal do přistaveného plechového kyblíku, to aby si pití zošklivil, dokázal stát Fotbalistou roku 1984.

Fanoušci fotbalové Sparty ho v 80. letech zbožňovali, Letnou se pravidelně neslo hromové skandování: „Hooonza Berger!“ Jejich miláček jim ve středu zálohy rozdal spoustu radosti a naservíroval mnohá vítězství. To největší ale musel urvat sám nad sebou. Bitvu s alkoholem ovšem vyhrát dokázal. A díky tomu pak i všechny další.

V jakési pomyslné mytologii sparťanských božstev patří Jan Berger mezi největší klubové legendy. Pro mnohé z těch, kteří jeho fotbalovou sílu z letenského hlediště pamatují, je právě on sparťanem číslo 1. V anketě Sparťan století nakonec Jan Berger obsadil druhou příčku za Andrejem Kvašňákem.

Kde začít? Třeba na Břevnově, odkud Bergera vytáhl do světa ligového fotbalu další nezapomenutelný muž, trenér Tomáš Pospíchal. Ten prokázal dobré oko už coby hráč, zejména ve finále MS 1962 v Chile, kdy geniálně přihrál na gól Josefu Masopustovi, tak i později, právě jako kouč.

Ještě předtím, než se stal Pospíchal nejslavnějším trenérem v historii Bohemians, ale vedl Škodu Plzeň. A právě do ní mladého Jana Bergera zlanařil.

V dubnu debutoval v reprezentaci a v květnu už si zahrál na ME, ze kterého si z Itálie přivezl bronz.

V létě se pak hrál ještě jeden velký turnaj, olympijský. A z OH v Moskvě si Berger jako důležitý člen československého výběru přivezl zlato.

Díváte se správně, on tam totiž schází. V průběhu finálového utkání se totiž dostal do potyčky s Wolfgangem Steinbachem. Protihráč Bergera nevybíravě zasáhl, horkokrevnému Břevnovákovi se „splašila kladiva“. A Berger prostě Němci jednu ubalil. Sudí je vyloučil oba.

Snoubila se v něm fyzická síla i technická dovednost. Navíc měl fotbalové oči, které na hřišti viděly taková řešení, co ostatní nikoli. A přitom ta nejlepší, nejefektivnější, až geniální. Berger dokázal strhnout na hřišti spoluhráče a podmanit si svým kouzlem i tribuny.

Stalo se to 14. října 1982. „Kolem 17. hodiny v kavárně Letná v Praze 7 v podnapilém stavu hrubými slovními výroky napadal hosty, jakož i servírky, dále neoprávněně vešel za výčepní pult, kde čepoval a rozléval pivo, čímž vzbuzoval veřejné pohoršení a při zákroku přivolané hlídky ji hrubými slovními útoky urážel.“ Tak to alespoň zachytil protokol, citovaný v knize Králové fotbalu od Zdeňka Pavlise.

Za rok 1984 vyhlásí Jana Bergera vítězem ankety Fotbalista roku. Vyhrává se Spartou titul i pohár. A v Poháru mistrů evropských zemí se protlačí do čtvrtfinále, kde už ovšem číhá tehdy mimořádně silný Juventus Turín.

Ani Sparta se přes něj nedostane, to je víceméně jasné už po prohře 0:3 v Itálii. Z hlediska postupu už sice výhra 1:0 v odvetě nic neřeší, ale proti týmu, za který na Letné nastoupí Michel Platini, Zbigniew Boniek či Paolo Rossi, hřeje každé vítězství. A tohle zařídil střelou z pokutového kopu právě Jan Berger.

Berger později prozradil, že sparťané schválně prohráli finále Čs. poháru s Trnavou. To aby si Ján Zachar, přezdívaný Pan Párátko, to podle propriety, kterou měl stále v ústech, nepřipsal na Letné ani jedinou trofej.

To už má Jan Berger dávno za sebou moment, kdy mu Real Madrid nabízel milionů dolarů, když emigruje a bude oblékat jeho barvy. Takového kroku se ale Jan Berger s ohledem na rodinu neodvážil.

Je mu 31 let, když dostane povolení odejít do ciziny legálně. A je to opět Václav Ježek, kdo stojí za Bergerovým angažmá v FC Curych. Ve Švýcarsku mu ho ale předčasně ukončí vážné zranění.