„Mám smlouvu, dokud mě nevyhodí.“ Český kouč trénuje Jemen na dálku

trenérská kariéra: Tatran Prachatice – junioři (1995-2000), FC Salzweg/Německo – hrající trenér (1995-1997), TV Freyung/Německo – hrající trenér (1997-2001), Tatran Prachatice (2001-2003), Dynamo České Budějovice – junioři (2001-2004), Zbrojovka Brno – asistent (2004-2008), česká reprezentace do 18 let (2004-2005), česká reprezentace do 19 let (2005-2006), česká reprezentace do 20 let (2006-2007), česká reprezentace do 21 let – asistent (2007-2008), reprezentace Egypta do 20 let (2008-2009), 1.FC Slovácko (2010-2012), Dynamo České Budějovice (2012-2013), reprezentace Jemenu (2014-2016), reprezentace Bahrajnu (2016-2019), reprezentace Iráku do 23 let (2021-2022), reprezentace Jemenu (2022).