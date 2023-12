Los poháru proti sobě svedl Slavii a Spartu už ve čtvrtfinále

„Chtěli jsme toto utkání hrát doma. Slavia je samozřejmě z toho losu asi nejtěžší možný soupeř, ale máme jí co vracet. Pokud by se nám to podařilo na Slavii, bylo by to o to sladší,“ uvedl pro České noviny sportovní manažer A-týmu Sparty Tomáš Sivok.