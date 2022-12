Muž na prahu historie. Ještě nikdo nedokázal, co Hugo Lloris

Napodobil je na předešlém šampionátu v Rusku francouzský gólman Hugo Lloris, jenž má nyní v Kataru možnost stránku nadepsanou svým jménem v kronice šampionátů vylepšit. Stal by se dokonce prvním kapitánem, jenž by trofej pozvedl dvakrát.

Stačí ve finále porazit Argentinu. Tedy zopakovat kousek, který se Francii povedl už před čtyřmi roky v Rusku, když jihoamerický tým vyřadila v osmifinále poměrem 4:3. A nevadilo by mu ani, kdyby znovu dostal tři góly, pokud by závěrečný výsledek vedl k triumfu.

Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Grizmann. To jsou francouzské modly, které opěvuje celý svět. Jejich úderná síla je bezesporu obdivuhodná, ale někdy se poněkud upozaďuje, že obhájce titulu se prodral postupovým pavoukem až do finále i zásluhou brankáře a kapitána týmu Huga Llorise.

„Je to jistota, o kterou se může tým opřít,“ složil mu poklonu jiný kultovní francouzský brankář Joël Bats, mistr Evropy 1984. „Kdyby nebylo jeho skvělých zákroků, nemusela by ani hrát Francie o zlato,“ upozornil, jak si jeho nástupce skvěle vedl v semifinále proti Maroku.

A angličtí fanoušci se shodují, že kdyby měli v brance Llorise, jenž chytá už deset let v londýnském klubu Tottenham Hotspur, postoupil by do semifinále jejich tým. Zlikvidoval, co šlo, za svá záda pustil jen pokutový kop klubového spoluhráče Harryho Kanea.