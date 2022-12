Poplach v Evropě, stupeň nebezpečí velký. Hraje Maroko

Byl by asi zázrak, kdyby to dopadlo jinak, desetitisíce Maročanů by vyšly poklidně do ulic, pak se zase poklidně rozešly. Ne, takhle to nefunguje.

Fotbalové Maroko dosáhlo fantastického úspěchu. Jako první africká země se probojovalo do semifinále MS ve fotbalu. Ale zapomeňte na Afriku, takhle vnímáme Maroko my Evropané. Maročané, kteří vyrazí ve středu do ulic evropských měst, se budou ztotožňovat hlavně s arabským světem. Budou oslavovat a zároveň protestovat.

Že to nedává smysl? Dává, hned uvidíte proč. Když s Francií vyhrají, ale i když prohrají, budou zaprvé slavit. Budou oslavovat vítězství svého sportu, ale zároveň i vítězství politické a kulturní. Zadruhé se budou i zlobit a protestovat.

19 policistů utrpělo lehká zranění. Házeli na ně světlice, zapálili tři skútry a postavili barikádu. Byla poškozena výloha kavárny a okno banky. Nebyl však hlášen žádný závažný incident. ze zprávy pařížské prefektury po sobotních nepokojích v Paříži

Finálová, ale už i semifinálová účast bude pro ně satisfakcí. Satisfakcí za všechny ty ústrky a nepochopení, které jim Západ za ta dlouhá desetiletí, co je přijímal, dával práci a budoucnost, udělil. Maročané, například ve Francii jich žije na 1,3 milionu (jsou marockého původu, ale mají už i francouzský pas), plus dalších už skoro 450 tisíc přistěhovalců, se mají vesměs ekonomicky líp, než by se měli v Maroku.

Ve Francii, Belgii, Nizozemsku… mají práci, ale málokdy prestižní, spíš tu podřadnější. Pohybují se v nižších patrech společnosti. A protože se ve vysněném světě porovnávají se starousedlíky, vidí, že jsou bráni jako občané druhé kategorie.

Propast se zvětšuje

Velmi často si za to mohou i sami, ale to se jim těžko vysvětluje. Částečně mají i pravdu, Západ tu jejich integraci zpackal a řešení není v dohledu.

Ta propast se s přibývajícím počtem imigrantů spíš zvětšuje, než by se zacelovala. Protože sami tak ostentativně dávají najevo svou odlišnou kulturu a náboženství, svoji neochotu se asimilovat, žít a pracovat jako místní, tím více starousedlíky odpuzují. Je to začarovaný kruh.

Ale zpět k fotbalu. Středeční noci vyjdou do ulic, aby slavili, ale také aby vychrstli onu frustraci, kterou si po tři generace v sobě nosí.

Už před týdnem to mnohde nezačalo hned násilím, rozbíjením výloh, zapalováním aut a házením kamenů po policistech. Začalo to bujarými oslavami v ulicích. Protože s tím však už police má své zkušenosti, snaží se být připravena. Připravena v podstatě na všechno. A tak v kritický čas na kritických místech jsou naštosovány stovky antonů, vodních děl, kordony policistů se štíty a psy a nad tím vším tepou nebe vrtulníky.

Opravdu za to může policie?

Asi to nejde udělat jinak, ale hlavně pro mladé marocké, ale i další arabské výrostky je to jako rozbuška. Proč nás policajti takhle provokují, říkají téměř unisono ve Francii, Belgii i Nizozemsku.

Policie na oplátku říká, že kdybych na místě vůbec nebyla, ovládli by její oponenti ulice a stejně by nakonec došlo na násilí. Mezitím se to ale v médiích zlehčuje, donekonečna se o tom filozofuje a přefouknutá korektnost poráží realitu.

Takhle zní podle AFP hlášení pařížské policejní prefektury o sobotních událostech na pařížské třídě Champs-Elysées, kde „oslavovalo“ na 20 tisíc lidí: „19 policistů utrpělo lehká zranění. Házeli na ně světlice, zapálili tři skútry a postavili barikádu. Byla poškozena výloha kavárny a okno banky.“ Za pozornost stojí dodatková poznámka – „nebyl však hlášen žádný závažný incident“.

Na videozáběrech světových agentur a televizí to vypadalo trochu drsněji. Někteří rozbíjeli výlohy obchodů a rvali se s policií. Pořádkové síly zasáhly a zadržely na 90 osob. Hlavní ale je, že se nestal „žádný závažný incident“.

„Vždy docházelo k diskriminaci Maročanů. Pokud se něco stane, jsou za tím Maročané. Oni (policie) mají představu, že jsme špatní lidé. Od té doby, co jsem byl ve škole, vždy panovala představa, že když se stalo něco špatného, udělali jsme to my,“ řekl stanici Deutsche Welle Mohamed El Marcouchi, belgický šampion v boxu marockého původu.

Mluví o Belgii, ale z 99,9 % to samé platí i pro Francii nebo Nizozemsko. I starší Maročané říkají, že úřady svou přísnou policejní taktikou situaci jen zhoršují. Celé to napětí s policií vrcholí během mistrovství světa. Je to příležitost, kdy se někteří mladí členové marocké komunity mohou cítit posíleni.

V Paříži se po předchozích zkušenostech chystají na středeční večer úřady důkladně. V ulicích metropole bude dva tisíce policistů, což je o 800 víc než v sobotu. Fanoušci prý budou vyzváni, aby zůstali na chodnících a vyhýbali se silnicím. Už z toho je jasné, že to nemůže dopadnout dobře. Fanoušci běžně obsazují a vládnou ulicím.

Ještě něco se do těch oslavných protestů, nebo jak to správně nazvat, promítne. Už se promítlo. Všudypřítomné palestinské vlajky a palestinské šátky, symboly palestinského útlaku. K Maročanům se přidají Alžířané, Tunisané a další Arabové, aby demonstrovali podporu Palestincům. Vítězství a teď i pouhá účast marockého národního týmu v závěrečných fázích MS v Kataru je inspirací pro arabský svět.