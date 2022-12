Tým z Evropy převlečený za Afričany. Portugalce čeká odpoledne těžká šichta

Atlaští lvi, jak si říkají reprezentanti Maroka, prahnou po úspěchu. Po velkém, historickém. Kdyby se jim podařilo zopakovat počinek svých předchůdců, kteří na mistrovství světa 1986 v Mexiku porazili Portugalsko 3:1 a poslali ho domů, prošli by jako první africký tým do semifinále.

V osmifinále podlehlo Maroko budoucí stříbrné Spolkové republice Německo 0:1 gólem Lothara Matthäuse z přímého kopu dvě minuty před koncem řádné hrací doby. I tak to byl obrovský úspěch, poprvé v historii se africký tým probojoval do vyřazovací části.

A výčet by mohl pokračovat, našly by se i belgické a italské dokumenty. Až do čísla sedmnáct.

Mnohé ze současných hvězd jsou produkty náborové kampaně, která nabyla na síle v roce 2014. A sociologové poukazují na to, že její úspěch přišel s pocitem sociálního vyloučení. „Uprostřed rostoucích nacionalistických nálad v Evropě je mnoho hráčů diaspory příliš kritizováno jen za to, že jsou zahraničního původu,“ řekl Amer Zenbá, marocký novinář působící ve Francii, listu The New Arab.