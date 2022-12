Ronaldo sesazen z dalšího trůnu. V žebříčku ho přeskočil Pepe

Právem byl vyhlášen hráčem utkání a on, brazilský rodák, obdržel portugalský řád Ordem do Mérito za zásluhy o stát.

S Ronaldem ho váže mnoho prožitého a společného a vždy si rozuměli. Jeho současnou pozici, kdy se z nepomíjitelné opory stal náhradník, nijak moc nekomentuje. „Trenér řekl, že nejdůležitější je mužstvo. Cris to dobře ví,“ odvětil na dotaz, co soudí o tom, že Ronaldo není v základní sestavě. „Byla to volba trenéra a my ji musíme respektovat,“ dodal.