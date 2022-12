Divoký tip na Japonce vynesl sázkaři miliony

Vypadá to, že Katar bude největší akcí v historii pro tuzemské sázkové kanceláře. Po osmifinálových zápasech odhadují, že od sázejících utrží rekordních přibližně 3,5 miliardy korun.

„Objem přijatých sázek na MS 2022 je u Tipsportu zatím 1,458 miliardy korun. To už je v tuto chvíli o 400 milionů více než celkové náběry na minulé MS 2018. A to nás ještě čeká 8 zápasů,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí Tipsportu Václav Sochor. „Výsledná suma jen za Tipsport překoná jistě 1,5 miliardy. Až takový zájem o MS jsme snad ani neočekávali, nakonec se ukazuje, že termínově není MS žádným propadákem a lidé fotbal sledují i v předvánočním čase. Pokud bychom mluvili za celou skupinu Tipsport (Tipsport CZ, Chance a Tipsport SK), náběry výrazně překonají 2 miliardy korun.“

Také vklady u Fortuny v Česku na letošní šampionát podle mluvčího Petra Šraina už nyní sumou 1,1 miliardy korun překonaly celkové číslo za MS 2018. Ve finále by se tak objem sázek u Fortuny měl pohybovat kolem 1,3 miliardy.

Největší vklad na tiket podle něj činil 2 440 000 a byl podán v utkání Senegal vs. Nizozemsko na to, že padne branka ve 2. poločase. Což se také stalo, a to hned dvakrát. Při kursu 1,23:1 výhra činila 3 003 200 korun.