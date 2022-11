Milionářem za 2 × 45 minut. Kolaps Messiho trefil málokdo, sázkaře šok bolel

Rekordmanem v Česku mezi poraženými je tipér, který kvůli kolapsu Messiho a spol. přišel o 200 000 korun. Co to ale je v porovnání se světem. Australský sázkař vsadil na vítězství Argentiny v přepočtu dokonce čtyři miliony korun, jiný jeho krajan 2,5 milionu.

„Je to skutečně jedno z největších sportovních překvapení poslední doby i ze sázkařského pohledu. Jeden podobný případ se ale odehrál, pokud mne paměť neklame, v nedávné minulosti – první jarní zápas Slavia na domácím hřišti překvapivě prohrála s Karvinou 0:1. To bylo něco podobného.“

Podle Šraina měla Fortuna 99 % náběrů na vítězství Argentiny. Na Saúdy vsadilo jen něco přes 100 sázek. Ale… „Na těchto velkých turnajích se sázkaři rozdělují do dvou skupin. Jedni sázejí na favority a druzí, malá skupina, zkouší trefit senzační překvapení. To se samozřejmě povedlo, jeden sázkař vsadil postupně na několika tiketech 65 000 korun při poměru 26 : 1 na vítězství Saúdů a vyhrál 1,69 milionu korun,“ zdůraznil Šrain.

Dobrá čísla zaznamenala v úterý i nejmladší sázkařská společnost na českém trhu, řecká Betano, která je partnerem katarského mistrovství. „U nás to bylo určitě dosud největší sázkařské překvapení, jsme zatím na trhu krátce a čísla nám rostou v čase,“ řekl Seznam Zprávám Roman Maco, Country Manager společnosti Kaizen Gaming. „Jen se omluvím, ale my neuvádíme konkrétní čísla. Včera byl dosavadní vrchol, co se týče příjmu sázek. Den předtím to ale zase tak dobré nebylo, protože vyhrávali favorité. Prohráli jsme něco i kvůli očekávanému vítězství Francie. Ale máte pravdu, ta čísla byla skvělá a registrace i počty hráčů máme dobré.“