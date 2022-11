Messi je fenomén, Maradona božstvo. Ten rozdíl lze však v Kataru smazat

A no tak co, vyhrál, co se dalo, když se to nepovede, nějak se s tím smíří, řeknou mnozí. A nebudou se plést, jiné cesty by v tom případě samozřejmě nebylo.

Všude jinde už by Messiho dávno prohlásili nezpochybnitelným fotbalovým bohem číslo 1. Jen v Argentině ne. Srovnávat se s Diegem Armandem Maradonou je totiž oříšek pro každého fotbalistu. Dokonce i pro Messiho. Ačkoli vyhrál tolik trofejí, že by je jednou domů do Rosaria mohl přivézt speciálním vlakem, stejně by se při vší té jásavé slávě našli ti, co by dlouze potáhli z ručně baleného cigára a prohodili úsečně: „Skvělé, Leo, všechna čest. Jenže Diego vyhrál titul mistra světa. Co ty?“