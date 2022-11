Anglie jde do akce. Proč tým, který je vždy favoritem, vyhrál naposled v roce 1966

Zato na velkých turnajích dosud Gareth Southgate zářil, anglický tým oproti minulosti jednoznačně pozdvihl a zaznamenal na mezinárodní scéně výsledky, s nimiž se může měřit jen legendární sir Alf Ramsey, kouč mistrů světa 1966, který anglický tým přivedl i do semifinále ME 1968.

Southgate tak trochu přepisoval dějiny na MS 2018 v Rusku, kde dovedl anglický tým do semifinále. A na Euru 2020, hraném v roce 2021, zakormidloval dokonce až do finále v londýnském Wembley. K trofeji ho však nepustili Italové a jejich úspěch v penaltovém rozstřelu.

Nebýt titulu mistrů světa z roku 1966, kdy Anglie využila domácího prostředí, ve kterém si podle dobových pramenů na nepřízeň rozhodčích rozhodně nemohla stěžovat, byla by to ve srovnání s Brazílií, Německem, ale i mnoha dalšími zeměmi celkem bída.

Ale to, co nedokázala žádná trenérská veličina před ním, namátkou Bobby Robson, Glenn Hoddle, Sven-Göran Eriksson nebo Fabio Capello, to najednou zvládl kouč, kterého anglická asociace posunula k A-týmu od výběru do 21 let.