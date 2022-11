Ožívá turnaj s cejchem. Proč ale Blatter zaprodal fotbal Kataru?

FIFA sklidila pramálo potlesku i za přidělení MS 2018 do Ruska. Ale co se rozjelo kolem katarského šampionátu, to nemá, přinejmenším v moderních dějinách fotbalu, obdoby.

Prvotní důvod je zřejmý. Podezření, hraničící takřka s jistotou, že výběr pořadatele šampionátu neprobíhal řádně, poctivě a se zřetelem na to, jaké podmínky si největší fotbalová akce na světě nárokuje, a co potřebuje k tomu, aby mohla proběhnout zcela hladce. Tomu všemu se Sepp Blatter, tehdejší šéf FIFA a spolu s ním i výrazná část vedení této organizace, v klíčovém momentu zcela zpronevěřili.

A co víc: Stal se první pořadatelskou zemí, která předtím nikdy nestartovala na žádném fotbalovém MS. A vůbec celá fotbalová tradice v Kataru byla a je poměrně pofidérní. Liga se tu začala hrát až v roce 1963, státní reprezentace ve fotbale nastoupila prvně až v roce 1970. Jejím světlejším zábleskem byla jen účast na OH 1984.

„Od roku 2002, kdy turnaj hostily Japonsko a Korejská republika, fotbal cestuje po světě, je sportem pro celou planetu. Proto bylo logické umístit šampionát do východní Evropy, kde ještě nikdy nebyl, tedy do Ruska. A pak také do arabského světa, tedy do Kataru.“