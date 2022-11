Jak fotbal změní od pondělí váš život: pohlídejte si časy 11, 14, 17 a 20:00

Už v květnu letošního roku oznámil Petr Dvořák, generální ředitel České televize, že kvůli ozdravení ekonomické bilance ČT bude zapotřebí výrazných škrtů, a to včetně nákladných sportovních přenosů.

„Během dvou let budeme muset naše původní představy seškrtat o 80 milionů. A to oproti plánu původnímu, který už byl také úsporný,“ reagoval na to Jiří Ponikelský, šéf kanálu ČT sport.