Lyžování v Saúdské Arábii? Za čtyři roky chtějí první zimní středisko

Saúdská Arábie je obrovskou zemí, 12. největší na světě. Česko by se do ní vešlo 28krát. A není tvořena jen horkými pouštěmi. Zmíněná Trojena má být vybudována v horách Hidžáz, které jsou součástí gigantického pohoří Saravát, jež se táhne podél Rudého moře od jordánských hranic až do Jemenu. Nejvyšší hora Džabal al-Lawz dosahuje 2 580 m n. m., tedy skoro jako slovenský Gerlach. Zní to neuvěřitelně, ale v této části země v lednu skutečně takřka pravidelně padá sníh a Saúdové i cizinci sem jezdí i zdaleka užívat si pravou zimní atmosféru.