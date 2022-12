Giroud a Mbappé. Dva muži, o nichž se v noci zdálo Maročanům

Tabulka střelců mistrovství světa 2022 v Kataru má před druhým semifinále v Kataru tuto podobu: pět gólů Kylian Mbappé, pět Lionel Messi a čtyři Olivier Giroud.

Přítomnost dvou Francouzů na jejím vrcholu vypovídala sama za sebe – obhájci titulu mají v tomto směru obrovskou palební sílu. Tak mocnou, že se v útoku na zlato stávají jasným favoritem.

Protiklady se přitahují

Dělí je od sebe více než osm let. Jsou rozdílní nejen na hřišti, kdy Giroud je prototypem koncového útočníka, kladiva, které pošle do sítě každý míč, jenž přilétne do pokutového území, kdežto Mbappé nakopne svou motorku, ujede všem a pak práskne do balonu a ten pokoří brankáře soupeře, ale i lidsky a povahově.

Šestatřicetiletý vousáč je symbolem klasické Francie z období Belle Époque (krásné doby z přelomu 20. století), rodák z Chambéry, historické šedesátitisícové metropole departementu Savojsko.

Má jako jediný člen francouzského týmu vysokoškolské vzdělání, vystudoval sportovní marketing a managering na univerzitě v Grenoblu. Odtud se line i jeho přezdívka la Tête (hlava), tedy nikoli, že umí uklízet úderem čela vysoké míče do sítě, i když v tom je také přeborník. Do reprezentace pronikl až ve 25 letech, do té doby dával přednost studiu.

Jeho kolega se narodil v Paříži, otec Wilfried pochází z Kamerunu, je fotbalovým trenérem a jako agent syna zastupuje v některých záležitostech, matka Fayza Lamari má alžírské kořeny a hrála závodně házenou.

Vzájemně jim to však klape náramně. „Jsem moc rád, že je v týmu klasický pivot, který rozráží obrany soupeře a dává góly,“ vítá Mbappé herně rozdílného spoluhráče. „Kylian je vynikající fotbalista, navíc prima kluk, věčně usměvavý, který dodává dobrou náladu,“ zní slova chvály z druhé strany.

Spokojený trenér

Ze vzájemné spolupráce má velkou radost trenér Didier Deschamps. Když mu pro zranění vypadl Zlatý míč letošního roku, famózní kanonýr Karim Benzema, příliš nehořekoval, věděl, že má náhradu. „Na Oliviera je spolehnutí. Ve všech ohledech,“ vsadil na Girouda i s vědomím, že vzhledem ke své inteligenci mu hodně pomůže i ve vztazích v šatně.

Nijak ho proto netrápí, že Mbappého, ačkoli má status největší hvězdy týmu a všichni na něj spoléhají, není v šatně moc slyšet. „Kylian mluví nohama a mluví dobře,“ nachází kouč francouzského týmu téměř básnický příměr. Nedá na něj dopustit. „I když není v nejlepší náladě, dokáže otočit zápas,“ upozorňuje na jeho schopnosti prosadit se ve vypjatých chvílích. „Neexistuje žádný kouzelný recept, jak ho zastavit,“ postěžoval si polský trenér Czeslaw Michniewicz po porážce svého týmu v osmifinále.

Přitom ve stejném složení hrála Francie už na mistrovství světa 2018 v Rusku, kde však Giroud nedal ani jeden gól, dokonce nevyslal přímou střelu na branku. Hanebné vysvědčení na hrotového útočníka. „Ale odvedl hodně černé práce pro mužstvo,“ zastal se ho trenér Deschamps.

V Kataru dává i góly. „I když Kylian může rozhodovat utkání sám, vítá podpůrného útočníka, jako je Olivier,“ vypichuje Deschamps jejich spolupráci.

Jako Koller a Baroš

I česká reprezentace se mohla podobnou údernou dvojicí chlubit. Tvořili ji obrovský 202 centimetrů vysoký Jan Koller, zvaný Dino (dinosaurus), a pohyblivý Milan Baroš. Řádili spolu na Euru 2004 v Portugalsku, odkud si český výběr přivezl bronzové medaile, bohužel zranění obou – Kollera v průběhu šampionátu – je odstavilo od jediného vystoupení na mistrovství světa 2006 v Německu.

„To byla ideální dvojice,“ potvrzuje trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý. „Jeden do protiútoku, rychlý, technický, silný při přechodu jeden na jednoho, druhý vysloveně do zakončení,“ charakterizuje už kultovní české duo.

Jako bývalý stoper ví, jak je těžké takový pár bránit. „Potíž je v tom, že jsou dva a každý ještě jiný,“ přemítá. Jako trenér by však takový výběr jenom vítal. „Jeden na protiútoky, druhý do sevřeného bloku, který je třeba rozbít,“ nachází pro ně uplatnění. Přitom některé týmy hrají vysloveně bez klasického útočníka, jako třeba Španělé. „Já bych to ale nechtěl,“ odmítá Šilhavý tuto možnost.

K francouzské dvojici má jen slova obdivu. „Giroud vyzrál, je to osobnost,“ chválí nejlepšího střelce francouzské historie. „Místo si najde. Jako gól proti Anglii: hlídáš ho, on se cukne, pak ještě jednou, udělá dva kroky dopředu a nazdar!“ popisuje český kouč jeho vítěznou trefu.

Obhájci titulu mají podle něj tu obrovskou přednost, že i tento tradiční model rozmetávají. „Mbappé není jen klasický sprinter, to je i zakončovatel ve vápně,“ upozorňuje Šilhavý. „A pak je tu ještě Griezmann, několik let nejlepší střelec týmu,“ přidává dalšího kanonýra.

Francie má z čeho vybírat.

Kdo zlomí rekord

Giroud se zapsal do kroniky francouzské reprezentace i skvostným počinkem: proti Anglii vstřelil už 53. gól na mezistátní úrovni a odpoutal se v jejich počtu od legendárního Thierryho Henryho. V rozhovoru pro televizní kanál TF1 mluvil o „nesmírné hrdosti“ a „dětském snu“. „Doufám, že budu i nadále bodovat, abych došel co nejdál,“ zahleděl se i směrem do budoucna.

Co se však týče jeho zápisu, nenachází víru, že si ho nadlouho udrží. Tuší, že pokud se nestane něco mimořádného, připraví ho o něj jeho současný o osm let mladší kolega. V necelých čtyřiadvaceti letech, tedy ve věku, kdy Giroud poslouchal francouzskou hymnu jen u televize, už má na kontě 33 přesných tref.

Po oslavě Giroudova rekordního gólu se trenér Deschamps jasně vyjádřil, koho tipuje v nejbližší budoucnosti v této kategorii na první místo. „Olivierovi jsem k rekordu blahopřál, ale vidím kluka, který ho překoná,“ otočil se k Mbappému.