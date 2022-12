Návod pro Messiho. Koho poslouchali Maradona a Kempes, aby byli šampiony

Mocně prahne po tom, aby se zapsal do kroniky argentinského fotbalu, aby naplnil touhy občanů jihoamerické země a postavil se po boku legend, jako jsou Mario Kempes a Diego Maradona.

Úkol na první pohled docela zvládnutelný, neboť jihoamerická země vždy nabízela velké množství výborných fotbalistů. Jenže Menotti nemohl povolat hráče působící v Evropě, protože „příliš nasákli duchem demokracie“, v diktátorském režimu by mohli působit rušivě, až závadně.

A bylo by z čeho vybírat. Předešlého šampionátu 1974 ve Spolkové republice Německo se zúčastnily ikony Atlétika Madrid, které v roce 1977 vydobylo španělský titul, útočník Rubén Ayala a stoper Ramón Heredia (v létě 1977 přestoupil do francouzského Paris Saint-Germain), ještě na lepší adrese – v Realu Madrid – se pohyboval spolehlivý obránce Enrique Wolff, Ángel Bargas působil v FC Nantes.

Bilardo svěřence ukáznil silou svého charismatu, vystupováním, vzděláním a znalostmi, druhá jeho přezdívka ostatně zněla El Doctor. Ponechal mu úplnou volnost, nezatěžoval ho taktickými pokyny. Věděl, že se vždy na hřišti rozhodne pro to nejlepší řešení.

Maradona vstřelil v Mexiku pět gólů (o jeden byl lepší jen anglický snajpr Gary Lineker), sám vlastně vyřadil dvěma zásahy ve čtvrtfinále Anglii a v semifinále Belgii. Tento počinek sice hyzdí podlost, kdy v duelu s Anglií míč poslal do sítě rukou a drze to popíral, jeho sóla byla ovšem famózní.

Jestli se má stát titul mistra světa potřetí argentinskou kořistí, tak ho musejí ulovit dva lvi, dva Lionelové – trenér Scaloni a vůdce smečky při honu a nejlepší hráč zeměkoule posledních let Messi. Tak vidí odborníci šance jihoamerického týmu, který se už probojoval do semifinále, tedy do boje o medaile.