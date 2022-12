Začalo to v Rusku před čtyřmi lety. Katar čeká zápas, kdy to bude jiskřit

Jaký by mělo mít problém Švýcarsko se Srbskem a naopak, ptáte se? Ve fotbalu bohužel nemalý, protože část švýcarského týmu tvoří hráči, kteří jsou albánského nebo kosovsko-albánského původu. A Srbové jsou s Kosovem v malém válečném stavu. Na hřišti to proto při pátečním zápase může pořádně jiskřit. Už to vlastně jiskří mnoho dní před samotným utkáním.

Ale pojďme pěkně po pořádku. Nejdřív sport a pak teprve politika.

I kdyby v tom žádná politika nebyla, tak to bude „horké“ utkání, protože Švýcarsko a Srbsko budou v pátek bojovat o zbývající postupové místo ve skupině G.

Skupina je pořádně zamotaná. Jasným postupujícím je Brazílie, nejspíš půjde z první příčky. Ale… Když prohrají Kanárci s Kamerunem o gól a Švýcaři porazí Srbsko o tři branky, půjdou z první příčky reprezentanti helvétského kříže. K prostému postupu však Švýcarsku může stačit i remíza, pokud nerozhodně skončí i druhý duel. Kdyby Kamerun vyhrál o dvě a více branek nad Brazílií, musí vyhrát i Švýcarsko. Srbsko musí jen vyhrát a doufat, že Kamerun neporazí Brazílii. Pokud by vyhrálo Srbsko i Kamerun, tak oba týmy rozsoudí až skóre. Africký tým ho má ovšem před závěrečnými duely o gól lepší.

Teď k té politice. Švýcarsko a Srbsko se zatím utkaly pouze jednou, ve skupinové fázi MS 2018. To utkání zůstává fanouškům vryté do paměti jako zápas s těžkým politickým podtextem. Co se tam stalo?

Švýcaři s albánskými symboly

Švýcarský záložník Granit Xhaka, narozený v Basileji etnickým Albáncům z Kosova, oslavil svůj gól proti Srbsku tím, že rukama zformoval dvouhlavého orla. Není to žádný obyčejný orel z přírody, ale symbol albánského nacionalismu, který najdete na albánské vlajce. Když dal další Švýcar Xherdan Shaqiri, narozený v Kosovu, druhou branku, oslavil vítězství Švýcarska ve skupinové fázi 2:1 tím, že Xhakovo gesto zopakoval. Proč to oba udělali? Protože byli teenageři vyrůstající ve Švýcarsku, když Kosovo vyhlásilo nezávislost na nenáviděném Srbsku, které proti zemi vedlo na konci 90. let vojenskou operaci.

Xhaka se Shaqirim tím samozřejmě rozzuřili srbskou stranu. FIFA na to musela reagovat a pokutovala oba hráče za nesportovní chování celkem tučnou částkou 10 tisíc CHF (250 tisíc korun). Tím to ale neskončilo.

Do záležitosti se hned vložila albánská vláda, která fandí Kosovu, a otevřela bankovní účet pro lidi, aby přispěli oběma fotbalistům na zaplacení pokut. Tím dala jasně najevo, že šlo z jejího pohledu o nespravedlnost.

Kontroverze ohledně Kosova znovu udeřily i na tomto mistrovství. Pro změnu je zažehli srbští fanoušci, kteří vyvěsili vlajku ukazující Kosovo jako součást jejich země. Stejná vlajka se pak objevila i na sociálních sítích, jak visí v srbské šatně při střetu s Brazílií. Olympijský výbor a fotbalová federace Kosova ihned podaly stížnost, požadují trest pro Srbskou fotbalovou federaci. Mezinárodní fotbalová federace FIFA musela znovu, stejně jako na MS v Rusku, reagovat. Zahájila se Srbskem disciplinární řízení pro porušení disciplinárního řádu, který postihuje urážlivá gesta, nápisy nebo jazyk a využívání sportovní akce k projevům nesportovní povahy.

Na praporu je obrys území Kosova, ale překrytý srbskou vlajkou. K tomu nápis „nevzdáme se“. To je pro kosovské Albánce jako červená barva pro býka. Začala proto hned padat silná slova, že srbští hráči a diváci poškodili územní celistvost Kosovské republiky, hrozili násilím a agresí a vysílali konfliktní signál směrem k Albáncům.

Napětí kvůli SPZ

Jenže na pozadí toho všeho to mezi Srby a kosovskými Albánci dál vře i mimo svět sportu. Teď je třeba v severním Kosovu napjatá situace, protože se blíží termín, do kterého mají Srbové vyměnit své SPZ vydané v Bělehradě za místní kosovské.

Situace není černobílá a nemá zrovna jednoho zlého a druhého hodného. Kosovo po deseti letech od ozbrojeného konfliktu se Srbskem vyhlásilo v roce 2008 nezávislost. Srbsko ji však neuznává, a mezi oběma zeměmi proto dál panují napjaté vztahy. Samostatnost Kosova navíc uznává „jen“ zhruba polovina zemí OSN. 101 ze 193 včetně USA, Francie, Británie i Česka. Kosovo je zároveň členem Mezinárodního olympijského výboru i obou hlavních fotbalových federací FIFA a UEFA. Evropská fotbalová unie ale kvůli napětí mezi Kosovem a Srbskem nedovoluje, aby reprezentační týmy a kluby těchto zemí hrály v jejích soutěžích proti sobě.

Mimochodem oba švýcarští hříšníci z MS v Rusku 2018 Granit Xhaka i Xherdan Shaqiri (který proti Brazílii nehrál kvůli malému svalovému zranění) nastoupí i teď proti Srbsku. Xhaka, záložník londýnského Arsenalu, kterému je nyní 30 a je zralým lídrem Švýcarů, se před pátečním zápasem pokusil celou situaci uklidnit a politické napětí zlehčit.

„Za těmito dvěma zápasy není žádná historie. My jsme Švýcarsko, oni Srbsko, tak to je. Jsme tu, abychom hráli fotbal – stejně jako oni,“ prohlásil Xhaka podle swissinfo.com.

Švýcarský trenér Murat Yakin vystupuje sebevědomě a je přesvědčen, že jeho mužstvo má situaci ve svých rukách. Navíc se očekává, že se do sestavy vrátí již zmíněná opora Xherdana Shaqiriho.