Nejšílenější utkání. Němci i přes výhru padli, vítězkou je rozhodčí Frappartová

Nebylo to bez chyb. Zejména Diazová se zarputilým výrazem zápasnice MMA kupila ze začátku omyly. Jednou neviděla tutový roh pro Němce, podruhé pískla ofsajd, když nebyl… To naprosto nenápadná Brazilka Backová byla na druhé čáře téměř bezchybná.

Vytáhla jedinou žlutou kartu. Když se nad tím po utkání zamyslíte, musíte jí dát za pravdu, že to bylo „all right“. Mohla jich dát šest, mohla vytasit i jednu červenou. K čemu by to ale bylo? Kdo ví, zda právě tohle průlomové ženské trio nemohlo za to, že jsme neviděli likvidační fauly ani nechutné scény, jako v jiných utkáních.