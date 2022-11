Poprvé. Trojice žen bude na MS čelit vypjatému zápasu Německa s Kostarikou

To utkání bude mít náboj a pikantní „kulturní“ specifika. Tři ženy, Francouzka Stephanie Frappartová, její první asistentka Brazilka Neuza Backová a druhá asistentka Mexičanka Karen Diazová povedou klíčové utkání skupiny E, v němž se Německo pokusí přejet Kostariku a zachránit tak svoji účast na fotbalovém MS v Kataru.

Ona trojice bude mít pod sebou ještě jednoho rozhodčího a to bude muž – jako čtvrtý arbitr nastoupí Hondurasan Said Martínez. A konečně hlavní Francouzka bude kočírovat nejen 22 hráčů, ale pod sebou i tři Latinoameričany.

Ženská trojice rozhodčích si určitě nemohla přát prestižnější utkání. Je to obrovská pocta a FIFA se poprvé za dlouhé období něčím vytáhla. Ale…

Na druhé straně to trojice rozhodčích nebude mít jednoduché. Zápas bude nejspíš pořádně vypjatý. I skupina E je totiž pěkně zapeklitá. Všechny týmy ještě mají šanci na postup do osmifinále, takže nikdo nemá nic jistého.

Ani velký favorit Španělsko, i když to má situaci nejsnazší. S Japonci asi vyhraje, a když ne, stačí mu aspoň bod. Teoreticky by mohlo i prohrát, ale jedině tehdy, kdyby Kostarika porazila Němce.

A jsme u toho. Kdyby totiž Kostarika vyhrála, automaticky postupuje do osmifinále. Stačí jí i remíza, když Japonsko prohraje se Španělskem. To Němci musejí zvítězit za každou cenu a dokonce ani výhra 1:0 je ještě za určité konstelace nemusí zachránit.

Už tušíte, jak to může mezi Němci a Kostaričany jiskřit. Německo MS v minulosti třikrát vyhrálo a i teď si myslelo, že patří v Kataru k favoritům. Zatím to tak nevypadalo a před klíčovým utkáním se krčilo na posledním čtvrtém místě s jediným bodem.

Do takové dramatické zápletky teď Francouzka, Brazilka a Mexičanka vpadnou. Kdyby jim chtěli Kostaričané nadávat, ta poslední porozumí každému slovu.

Zkušenou hvězdu mezi ženskými rozhodčími, Francouzku Frappartovou jsme už představovali . Bude to ona, kdo ponese hlavní tíhu zápasu, kdo těch cca 100 minut odpíská. Energická, jen 164 cm vysoká žena bude řešit fauly, penalty, rozdávat karty, rozhodovat kritické situace.

Íránský fotbalový tým vyvolává v Kataru velký zájem. A není to jen kvůli kvalitnímu výkonu proti Walesu.

Měla by je zvládnout, protože to už všechno zažila a dělala. V prosinci 2020 se stala první ženou, která rozhodovala zápas Ligy mistrů UEFA mezi Juventusem a Dynamem Kyjev. Následující rok na jaře řídila mač Ligy mistrů UEFA mezi Atlétikem Madrid a Chelsea a vzápětí na to se stala první ženou, která vedla kvalifikaci MS ve fotbale – utkání mezi Nizozemskem a Lotyšskem.