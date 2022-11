Autoritář, který umí šest jazyků. Jak se stal Infantino vládcem fotbalu

Trojnásobný Zlatý míč nejlepšího fotbalisty Evropy, mistr starého kontinentu 1984, se zaobíral čistě sportovní stránkou. „Jsem bývalý hráč a trenér, přemýšlím, co je pro fotbal dobré,“ odkrýval své zaměření nejvyšší představitel evropské fotbalové unie. „Na všechno ostatní mám odborníky,“ obracel se na svou pravou ruku generálního sekretáře UEFA Gianni Infantina. „On je právník, ať se věnuje tomu, co zná a umí,“ vybízel ho k odborné činnosti.

Infantino se vždy usmíval, tvářil se přívětivě. Škarohlíd by však mohl jeho pohled nazvat úlisným. Záleží, co kdo chce vidět…

Jenže Blatter strhl v korupční aféře Platiniho s sebou. Jejich pragmatické spojenectví fungovalo jen to té doby, než Platini projevil otevřeně zájem kandidovat na šéfa FIFA. Pak už Blatter neznal slitování, stejně jako v případě Francouzových předchůdců odhalil všechno, co je dokázalo ušpinit. Společně chyceni, společně… Oba dostali zákaz činnosti ve fotbale na mnoho let.

Vypracoval mnoho zajímavých lékařských projektů, do nichž se zapojily největší hvězdy světového fotbalu – Messi, Ronaldo, Drogba, Puyol aj. Když nastoupil Infantino, všechno bylo ukončeno. „Neumím si to vysvětlit, setkávali jsme se pravidelně a lékařské projekty podporoval,“ divil se Dvořák tomuto kroku.

Výhrady, proč se v této zemi koná šampionát, důrazně odmítá, o porušování lidských práv nehodlá diskutovat. A umí i přejít do protiútoku. „Zejména Evropané a lidé ze západního světa nám v poslední době dávali spoustu lekcí. I já jsem Evropan. A za to, co jsme dělali v posledních třech tisících letech po celém světě, bychom se měli dalších tři tisíce let omlouvat. Až potom můžeme moralizovat,“ prohlásil na tiskové konferenci den před zahájením šampionátu.