Nevinni. Soud zprostil Blattera a Platiniho obžaloby z korupce a podvodu

Patřili mezi nejmocnější muže světového sportu. Joseph Blatter, přezdívaný Sepp, řídil 17 let Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA). Bývalý slavný fotbalista Michel Platini byl hlavou evropského fotbalu, který řídí UEFA.

Platini prohlásil, že jde o odměnu za jeho poradenské služby, které Blatterovi poskytoval. Jeho oficiálním poradcem byl ale Francouz už v letech 1999–2002. Tedy 9 let před platbou.

Vyšetřovatelé a žalobce této verzi neuvěřili. Platba byla dávána do souvislosti s volbou Ruska a Kataru coby pořadatelů MS 2018, resp. MS 2022. Ta proběhla v prosinci 2010, tedy zhruba dva měsíce předtím, než Blatter zaslal Platinimu 2 miliony švýcarských franků. A 9 let poté, co mu Platini přestal poskytovat poradenské služby.